Inter Miami, ancora niente debutto per Higuain: ritardi nel visto di lavoro e transfer internazionale

Non è ancora iniziata del tutto l’avventura di Gonzalo Higuain in MLS. L’attaccante argentino, trasferitosi nelle scorse settimane all’Inter Miami, squadra del patron David Beckham, nonostante abbia preso parte ormai da tempo agli allenamenti, non ha ancora ricevuto la documentazione per scendere in campo ufficialmente con il club.

Higuain: mancano visto di lavoro e transfer internazionale

La sia squadra gioca, e purtroppo, come nell’ultima sfida della notte perde, e lui, Gonzalo Higuain, non può ancora aiutarla a suon di gol. L’avventura del Pipita non è ancora del tutto cominciata e il motivo è da ricondurre al fatto che il calciatore non abbia ancora ricevuto il visto di lavoro e il transfer internazionale che gli permetterebbero finalmente di diventare protagonista.

A confermarlo, negli scorsi giorni, anche l’allenatore della formazione americana, Diego Alonso: “Gonzalo si sta già allenando con noi. Al momento sta aspettando il visto di lavoro ed è in attesa del pass internazionale, quindi non abbiamo idea di quanto tempo ci vorrà. Non sappiamo se potremo schierarlo in questo weekend o nel prossimo. È un giocatore fortissimo, sappiamo che può aiutarci a essere migliori dentro e fuori dal campo. Con lui saremo più forti”. La prossima sfida dell’Inter Miami sarà lunedì contro Philadelphia e vedremo se finalmente potrà essere il giorno di Higuain.