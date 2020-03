Inter Miami, Beckham: “Messi e Ronaldo? Chi non vorrebbe averli…”

Con la vittoria per 1-0 sul Los Angeles FC, ha finalmente debuttato in Major League Soccer l’Inter Miami di David Beckham. E proprio l’inglese, come riporta il Mundo Deportivo, ha ammesso nel corso di un’intervista di avere grandi progetti per il futuro del club.

SOGNO – “Tutte le squadre del mondo vorrebbero avere giocatori come Messi o Cristiano Ronaldo. Noi siamo diversi dagli altri club, anche se sicuramente anche gli altri proprietari delle società diranno di fare le cose in modo diverso. Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto e siamo soddisfatti per come è andata la gara. Come abbiamo sempre detto, se avremo l’opportunità di prendere grandi giocatori dall’Europa lo faremo”.

