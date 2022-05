Inter Miami, Beckham vuole James Rodriguez: può diventare il più pagato del club

Il colombiano corteggiato dal numero uno del club di MLS

Vuole lasciare il Qatar per una nuova esperienza. Parliamo di James Rodriguez , stella colombiana dell'Al-Rayyan. Il suo impatto col Paese e col campionato non è stato di quelli sperati ed in queste ore si stava parlando di una sua possibile partenza, magari con un ritorno in Europa. Eppure, adesso, sembra che le cose possano cambiare e che il destino di uno dei maggiori talenti colombiani possa essere in MLS.

Come riportato da Sun, infatti, il nome dell'ex Real Madrid e Bayer Monaco è definitivamente entrato nella lista dei desideri di David Beckham e del suo Inter Miami. L'ex Spice Boy vorrebbe portarlo in squadra come ennesimo colpo ad effetto. Il tabloid inglese spiega come le parti sarebbe anche già in contatto. Si parla anche di stipendio con la cifra di 6.5 milioni di sterline di ingaggio. Se tale somma dovesse essere confermata, James Rodriguez diventerebbe di gran lunga il giocatore più pagato della squadra, davanti a Gonzalo Higuain, dato come vicino al ritiro alla fine della stagione.