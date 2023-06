Inter Miami, compagno di Messi morso da un ragno finisce in ospedale

Lionel Messi ormai giocatore dell'Inter Miami ha ricevuto oggi una notizia che lo ha fatto preoccupare. La Pulce ha appreso che il portiere dell'Inter Miami Nick Marsman è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato morso da un ragno. Secondo la moglie del portiere olandese 32enne, Natalie den Dekker, l'incidente è avvenuto durante una gita di famiglia allo zoo. “Lo svantaggio di vivere in un clima tropicale è che se vai allo zoo e vieni morso da un ragno velenoso... finisci in ospedale per giorni. Guarisci presto", ha scritto den Dekker sui social media. Ricordiamo che a luglio, l'attaccante argentino Lionel Messi farà il suo debutto con l'Inter Miami.