Inter Miami, dall’arrivo di Messi boom di vendite negli store e online

L'approdo di Lionel Messi in America è una notizia che ha sconvolto il mondo e cambiato gli equilibri dello stesso campionato Mls. Tra assist, gol e giocate da fuoriclasse, l'argentino non brilla solo in campo. Ha infatti scatenato anche un vero e proprio boom di vendite nei negozi dell'Inter Miami. Qualunque indumento o oggetto che figuri la scritta "Messi" va letteralmente a ruba, con tanti tifosi che si recano nei negozi e altri che acquistano online. A confermare la situazione di fervore per l'arrivo del calciatore campione del mondo è stato Sergi Ramo, CEO di groWZ Consultants: "Il suo arrivo è stato un catalizzatore chiave per la crescita delle vendite del materiale del club. Abbiamo visto un aumento significativo della domanda di prodotti relativi al giocatore e alla squadra, sia nei negozi fisici che sulla piattaforma di e-commerce del club". Questi fattori hanno dunque permesso all'Inter Miami di sfruttare al meglio l'arrivo di Lionel Messi, massimizzando le opportunità di business. Ecco, l'effetto Messi.