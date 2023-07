Inter Miami, difficoltà a iscrivere i giocatori a causa di una legge Mls

Solo tre slot senza limitazioni, il resto deve sottostare alle norme della Mls: Messi è ok, ma Busquets non rientra nei parametri

L'Inter Miami potrebbe avere più di qualche difficoltà nell'iscrivere i nuovi campioni arrivati dall'Europa. Già protagonisti dell'operazione Lionel Messi e Sergio Busquets, sull'agenda del club americano ci sono anche nomi quali Andres Iniesta, Jordi Alba e Sergio Ramos. Ma il loro arrivo a Miami appare piuttosto complicato. Perché la Mls ha dei limiti salariali da rispettare i quali ammontano ad un totale di 5,2 milioni di dollari per ogni squadra. Una eccezione può essere fatta solo tramite i fondi di allocazione generale, arrivando ad un totale di 7,1 milioni, o grazie ai tre slot che il campionato mette a disposizione per favorire l'approdo in America di campioni dal calcio che conta. Questi non sono presi in considerazione nel calcolo salariale, ma sono limitati e il club di David Beckham li ha già usati tutti e tre con Josef Martínez, Rodolfo Pizarro e, il nuovo arrivato, Leo Messi.