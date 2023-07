Inter Miami, è Leo Messi il nuovo capitano

Il trasferimento di Leo Messi all'Inter Miami, ha portato il club americano sotto i riflettori, come si aspettavano da quelle parti quando hanno proposto all'argentino questa avventura. E ora diventano famosi anche...i suoi compagni di squadra, perchè non capita mica a tutti di poter dire di aver giocato assieme a uno dei migliori calciatori di sempre. Certo, impossibile aspettarsi che Messi sia trattato come tutti gli altri. Sarebbe un po' strano se qualche altro giocatore fosse il capitano di Leo Messi. E così è arrivata l'ufficialità che il campione del mondo con l'Argentina, indosserà la fascia di capitano del club di David Beckham. Lo ha confermato in conferenza stampa Tata Martino, allenatore del club statunitense. Insomma, si può ben dire che nel suo nuovo club per l'argentino c'è un trattamento da re.