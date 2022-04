Inter Miami, Higuain: “MLS è dello stesso livello della Serie A”

L'ex centravanti del Napoli e della Juventus dice la sua sul livello del torneo americano

L' attaccante dell'Inter Miami Gonzalo Higuain ha ammesso di essere rimasto sorpreso del livello tecnico della MLS. L'ex Juventus e Napoli ha affermato: “Pensavo di venire qui e giocare con un sigaro in bocca, ma non è così. È davvero difficile perchè il torneo è di buon livello. Questo è un campionato duro, che, come ho scoperto, è simile al campionato italiano", ha detto Higuain in un'intervista nel corso di una diretta con Christian Vieri su Twitch. L'argentino si è trasferito all'Inter Miami a settembre 2020. Nella squadra della Florida, il 34enne argentino ha giocato 44 partite, segnato 15 gol e realizzato 9 assist.