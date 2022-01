Inter Miami, Higuain resta e… si prende la 10

L'ex Juventus indosserà una maglia importante in questa nuova stagione di MLS

Novità in casa Inter Miami , sia per quanto riguarda il mercato relativo ad alcune vecchie conoscenze del calcio italiano, sia per quanto concerne la nuova stagione ormai alle porte. Infatti, come annunciato dallo stesso club, ci sono alcuni dettagli interessanti per l'annata 2022-23.

Se per il calciatore francese non si tratta di una sorpresa, curioso invece come il più classico dei numeri 9, il Pipita, abbia invece optato per la t-shirt numero dieci, da sempre una maglia che accompagna i più talentuoso calciatori ma anche quelli con le maggiori responsabilità. Vedremo come Higuain si comporterà in questa nuova annata che sta per iniziare...