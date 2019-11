Inter Miami, il progetto di Beckham: Messi in campo, Gattuso o Ancelotti in panchina

David Beckham sogna in grande per il suo Inter Miami, che, dal prossimo anno, prenderà parte alla Major League Soccer. Lo Spice Boy, secondo quanto raccolto da Tuttosport, vorrebbe infatti portare negli Stati Uniti il fuoriclasse del Barcellona Lionel Messi. Nel caso in cui non dovesse riuscire ad arrivare alla Pulce, l’ex centrocampista virerebbe sul fantasista del Real Madrid James Rodriguez.

Progetti ambiziosi anche per quanto riguarda la panchina: Beckham vorrebbe infatti affidare la guida della squadra a uno tra Gennaro Gattuso, libero dopo l’esperienza al Milan, e Carlo Ancelotti, la cui avventura al Napoli sembra ormai ai titoli di coda.