Inter Miami licenzia addetto alle pulizie: aveva chiesto autografo a Messi

Licenziato per aver chiesto l'autografo a Lionel Messidurante il turno di lavoro. Non ha fatto sconti l'Inter Miami nei confronti di un addetto alle pulizie dell'impianto DRV PNK Stadium di Fort Lauderdale che quando ha visto l'argentino non ha saputo resistere alla tentazione di farsi lasciare un ricordo sulla maglia da parte del suo idolo.