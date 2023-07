Inter Miami, Messi: “Continuerò a dare il massimo, è una sfida nuova”

Lionel Messi ha condiviso il suo pensiero trasferimento all 'Inter Miami che ha sorpreso tutti. L'attaccante ha assicurato che è stata una sua scelta e che, ad oggi, la reputa la migliore a sua disposizione: "Sono contento della decisione che ho preso, non vedo l'ora di preparare ed affrontare questa nuova sfida. Ovviamente continuerò a dare il massimo per la squadra, giocherò come sempre al mio massimo livello". Queste le parole della pulce ai microfoni di una emittente argentina. Leo ha lasciato il Psg, l'Europa, per giocare in Mls. La presentazione ufficiale dovrebbe avvenire il 16 di questo mese di luglio, mentre quella del 21 dovrebbe essere la gara d'esordio.

Ma non è tutto, Messi ha parlato anche della coppa del Mondo vinta dall'Argentina pochi mesi fa in Qatar. In particolare la pulce si è concentrato su quello che è il gruppo che si è andato a formare: "Siamo stati una squadra molto forte e unita. Di fronte le avversità, come contro l'Arabia Saudita, siamo poi stati in grado di reagire. Con noi c'erano anche molti giovani, chi era al primo Mondiale in carriera, e avevano molta ansia. Ma l'unica cosa che posso dire è che come gruppo, dalla Copa America in poi, siamo cresciuti tantissimo".