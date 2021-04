Inter Miami nel segno degli Higuain: vittoria con gol di Gonzalo e Federico

Le reti di Gonzalo e Federico Higuain hanno dato il successo all'Inter Miami

I due fratelli sono stati protagonisti nella notte del successo della squadra di David Beckham in MLS ribaltando l'iniziale svantaggio. L'ex Juventus ha pareggiato i conti di testa al 73esimo, poi, a sette minuti dal triplice fischio, ecco il gol vittoria di Federico Higuain , per altro autore dell'assist sulla prima rete. Una gioia immensa per gli Higuain che hanno regalato tre punti e grande festa all'Inter Miami.

Per il bomber ex Juventus e Napoli si tratta del secondo gol consecutivo dopo quello, inutile, della scorsa settimana quando dal dischetto aveva accorciato le distanze nella sentita sfida contro i Los Angeles Galaxy conclusa col k.o. per 2-3. Nel prossimo incontro l'Inter Miami se la vedrà in trasferta contro Nashville il 2 maggio.