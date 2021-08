Inter Miami nel segno di Higuain: doppietta, vittoria e MVP. “Gol per mia mamma”

L'attaccante argentino di nuovo protagonista in positivo in MLS

Non poteva essere altro giocatore a riportare alla vittoria l' Inter Miami dopo una prima parte di stagione davvero pessimo. Ci ha pensato Gonzalo Higuain con una doppietta a regalare i tre punti che mancavano ormai da più di due mesi. Contro il Montreal Impact, nell'ultima sfida di MLS giocata nella notte, il Pipita ha siglato due reti decisive per il 2-1 finale della squadra di Phil Neville.

Ai canali ufficiali del club, il centravanti argentino ha poi parlato dell'importanza di segnare con una dedica speciale per l'occasione: "Sono molto contento. Fare gol è quello che mi piace di più, e ancora di più se aiuta la squadra a vincere. Dedico queste reti alla mia famiglia: a mio padre che era allo stadio, mia moglie, mia figlia. I goal sono per loro perché mi supportano sempre e per mia mamma che dall'alto veglia su di noi".