Inter Miami, prima vittoria in MLS ed esultanza al tempo del Covid: Pizarro e la foto con la “tifosa”…

Quale modo migliore se non festeggiare con i propri “tifosi” la prima vittoria del club? L’Inter Miami di David Beckham batte nella notte 3-2 l’Orlando City e si regala una storica prima volta nel suo stadio. Una doppietta di Carranza e il gol di Rodolfo Pizarro consegnano i primi tre punti alla società dell’ex Spice Boy. A non passare inosservata, però, è stata l’esultanza per il terzo gol, quello di fatto decisivo, condiviso, appunto, con i “fan”…

Inter Miami: Pizarro gol vittoria e selfie con “tifosa”

Protagonista Rodolfo Pizarro che dopo aver siglato il gol vittoria con un pregevole piattone destro è corso verso gli spalti dove ad attenderlo c’erano… le sagome dei tifosi. Causa emergenza coronavirus, infatti, lo stadio era praticamente deserto e solo i cartonati dei fan hanno fatto da cornice alla gara. Il calciatore si è diretto dal “pubblico” e ha scattato un selfie con una signora tifosa dell’Inter Miami. La foto ha fatto il giro del web diventando virale. Una bella e nuova esultanza all’epoca del Covid.

Anche David Beckham su Instagram ha accolto nel modo migliore la prima vittoria della sua squadra con un messaggio di ringraziamento a giocatori, allenatore e staff.