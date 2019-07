Inter, nuovo assalto per Lukaku: lo United fissa il prezzo

L’Inter non molla per Romelu Lukaku. L’attaccante belga è il grande obiettivo per Antonio Conte. L’allenatore ex Juve ha individuato nel bomber del Manchester United il sostituto di Mauro Icardi. Tuttavia, non è semplice convincere i Red Devils a lasciarlo partire. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club inglese avrebbe già fissato il prezzo del cartellino: 79 milioni di euro. Una cifra importante, che ha creato qualche dubbio ai milanesi. Attualmente si lavora per capire se è possibile calare le pretese economiche dello United. L’Inter cerca di ridurre, anche se sensibilmente il costo dell’operazione. Sembrano tramontate le ipotesi di Icardi e Nainggolan come contropartite.