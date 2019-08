Intrigo Neymar, Florentino Perez tenta la mossa a sorpresa per portarlo al Real Madrid

Che la storia tra Neymar e il Paris Saint-Germain sia ai titoli di coda è ben evidente da diverse settimane, ma quale potrà essere il futuro del brasiliano, ancora non è chiaro.

Il Barcellona ha aperto alla possibilità di riabbracciarlo e lo stesso attaccante vorrebbe tornare a vestire blaugrana. Allo stesso tempo i vertici societari parigini non sono molto convinti delle proposte ricevute fin qui dai catalani e non vorrebbero privarsi del loro giocatore, arrivato solamente due stagioni fa al costo di 222 milioni di euro.

Ecco perché, in questa situazione piuttosto complessa, potrebbe esserci un terzo protagonista: il Real Madrid. O meglio, Florentino Perez. Il presidente madrileno, come riporta Sport, starebbe provando un disperato inserimento per portare nella capitale spagnola uno dei suoi pupilli da sempre. Non è certo un segreto che il patron blancos adori Neymar e che già in passato abbia provato di tutto per averlo in squadra. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo, nonostante Zidane preferisca un colpo come Pogba, Florentino Perez sarebbe ben contento di trattare col Psg e allo stesso tempo i parigini, convinti dell’impossibilità di trattenere il calciatore, vedrebbero di buon occhio quantomeno un dialogo con il Real Madrid piuttosto che con il Barcellona. La soluzione migliore sarebbe il prestito per una stagione con l’obbligo d’acquisto nella prossima.