Intrigo Papastathopoulos: spunta anche il Bayern Monaco

È stato un inizio di stagione turbolento per il Bayern Monaco e in particolare per la sua difesa. L’innesto di Kim min-jae dal Napoli non ha dato la stabilità sperata alla squadra di Thomas Tuchel al punto che il sudcoreano è stato anche fatto oggetto di critiche da Lothar Matthaus a causa di un rendimento non del tutto convincente e comunque inferiore alle aspettative.