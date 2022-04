Invasione di campo speciale in Brasile: un cane poliziotto è imprendibile

Una particolare invasione di campo tra Nautico e Retrò

Non è la prima volta che si assiste a qualcosa del genere, ma quanto accaduto in Brasile nella finale del Campeonato Pernambucano tra Nautico e Retrò ha dell'incredibile. Un cane ha invaso il terreno di gioco e si è dimostrato assolutamente... imprendibile. La curiosità, però, sta nel fatto che si trattasse di un animale... della polizia .

Ebbene sì, come spiegato da Globo, ma come è possibile vedere anche nei filmati diventati virali sul web, l'animale aveva il giubbino delle forze dell'ordine che, evidentemente, se lo sono lasciato scappare per motivi ancora non chiari.