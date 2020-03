Ipotesi Premier League già a maggio, i tifosi insorgono

In questi giorni in Inghilterra si sta parlando parecchio riguardo al futuro della Premier League e anche del calcio inglese in generale. Le competizioni, come annunciato dalla FA, rimarranno ferme fino al 30 aprile. Tutto poi dipenderà dall’evolversi della situazione legata al Coronavirus. La settimana scorsa le varie federazioni calcistiche inglesi si erano incontrate per discutere il periodo di ripresa dei campionati e la scelta era ricaduta sul mese di luglio.

MAGGIO – Secondo quanto riportato da Sportsmail però la Premier League avrebbe ipotizzato anche una ripresa a maggio per evitare perdite pari a 720 milioni di pound derivanti dai diritti TV. Una scelta che avrebbe dell’incredibile dato che è impensabile che entro quel periodo la situazione sarà drasticamente migliorata. Inoltre, sui social i tifosi si sono scatenati criticando aspramente la scelta: “I soldi per voi valgono più delle vite umane” si legge, tra i tanti commenti negativi.