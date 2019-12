Iran, risoluzione per Stramaccioni con l’Esteghlal a causa di pagamenti irregolari

È ufficialmente terminata l’avventura di Andrea Stramaccioni in Iran. Infatti, l’ex allenatore dell’Inter ha risolto il contratto con l’Esteghlal a causa dei pagamenti irregolari da parte del club. Sono stati i colleghi de La Gazzetta dello Sport a spiegare come alla base di questa separazione vi siano appunto dei pagamenti irregolari corrisposti dalla società iraniana nei confronti del tecnico italiano e del suo staff. Un’avventura, quella di Strama all’Esteghlal, che è durata appena sei mesi, ricchi di imprevisti, situazioni piuttosto anomale e circostanze particolari. L’allenatore in Iran era divenuto un beniamino, perché dopo un avvio difficile è arrivata la conquista del primo posto in campionato, la qualificazione ai quarti della Coppa Nazionale e l’exploit nella Champions asiatica. Aveva firmato un contratto di durata biennale.