Iran, rivoluzione: le donne possono entrare allo stadio, ma solo per le gare della Nazionale

Grande rivoluzione in Iran, quantomeno parziale: le donne potranno entrare negli stadi, ma solo per le partite della Nazionale. Il tutto nasce in seguito alle proteste per la morte di Sahar Khodayari – la ragazza blu – che nei giorni scorsi si è data fuoco dinnanzi al tribunale di Teheran protestando a sua volta contro il divieto che ormai da 40 anni proibisce l’ingresso negli stadi del sesso femminile. Lei era stata condannata per averlo infranto.

È stato il ministro dello sport iraniano Masoud Soltanifar a comunicare la nuova decisione, affermando che allo Stadio Azadi della capitale sono stati creati nuovi ingressi proprio per le donne che vorranno assistere alle gare della Nazionale. Non potranno, infatti, mischiarsi agli uomini. Importante in tal senso l’intervento del presidente della Fifa Gianni Infantino: “Una situazione inaccettabile, ho contattato di recente la federazione iraniana e le autorità molto spesso. La nostra posizione è chiara: le donne devono poter andare allo stadio”.

Ora, anche se in parte, la situazione si è sbloccata. Per quasi 40 anni vigeva il divieto.