Iran, scoppia la passione per gli allenatori italiani: dopo Stramaccioni, assalto a…

Una decina di giorni fa commentavamo l’approdo di Andrea Stramaccioni in Iran, sulla panchina dell’Esteghal, dopo le esperienze con Inter, Udinese, Panathinaikos e Sparta Praga. La formazione biancoblù non è l’unica squadra di Teheran, infatti esiste anche il Persepolis, che vorrebbe imitare i “cugini” e ingaggiare un allenatore italiano. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, infatti, anche un altro ex Inter (ma da giocatore) potrebbe arrivare in Iran: parliamo di Walter Zenga, reduce da una parentesi non troppo positiva sulla panchina del Venezia, in Serie B (prese il posto di Vecchi, ma fu sostituito nel finale di stagione da Cosmi). La stagione iraniana partirà il 30 luglio e il Persepolis deve ancora nominare il proprio allenatore. Zenga in carriera ha già guidato squadre degli Emirati come Al Ain, Al Nasr, Al Jazira e Al Shaab.