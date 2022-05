Isco, addio al Real Madrid: “Ho realizzato i miei sogni”. Poi la frecciata a Mbappé?

Il post social dello spagnolo che saluta il club Blancos dopo nove anni

Un addio annunciato che ora è diventato ufficiale con le parole del diretto interessato. Isco saluta il Real Madrid e si congeda con un lungo post su Instagram nel quale racconta tutte le emozioni vissute in questi anni in cui ha vestito la camiseta blanca. Non manca un riferimento piuttosto emblematico anche al recente "no" di Kylian Mbappé con una frase che sembra scritta ad hoc per il francese...

MESSAGGIO - "Quando ero al Malaga sapevo che dovevo andare. Via avevo un accordo e poi il Real Madrid ha bussato alla mia porta. Al Real Madrid non si può e non si deve dire di no, anche se ci sono delle eccezioni", ha scritto Isco completando proprio questo passaggio con alcune emoticon che sembrano far intuire - anche secondo Marca- una frecciata a Mbappé e al suo "no" per rimanere al Psg. E ancora: "9 anni dopo il mio arrivo in questo club il mio tempo volge al termine ma posso dire che il Real mi ha permesso di realizzare tutti i sogni che avevo quando ero piccolo. Oltre a realizzare sogni e vincere più titoli di quanto avessi immaginato, ho avuto modo di giocare con i più grandi, incontrare persone incredibili [...]".