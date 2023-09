Isco esce allo scoperto: “Avrei dovuto lasciare Madrid molto prima…”

Il trequartista ha confermato il suo amore per il Real Madrid ma, vista la situazione, ha capito che sarebbe dovuto andare molto prima

Gode di nuova giovinezza il centrocampista del Betis Siviglia Isco . Lo spagnolo ha lasciato il Real Madrid lo scorso anno e dopo una stagione da alti e bassi ha finalmente trovato la quadra. È tornato quello di un tempo e, per quanto ami le merengues, ha ammesso che sarebbe dovuto andare via molto prima.

LE PAROLE: Il trequartista non vede l'ora di tornare al Bernabeu e ritrovare i suoi ex tifosi. "Mi piacerebbe avere una grande accoglienza dai tifosi, perché il Real Madrid è stata la squadra più importante della mia carriera sportiva. L'ho amata e la rispetterà per sempre. A Madrid ho sempre cercato di fare del mio meglio, ho dato tutto quello che avevo e potevo. Oggi però mi rendo conto che forse avrei dovuto dire addio molto prima vista la mia situazione. Ma è dagli errori che si impara nella vita". Così, dunque, Isco è uscito allo scoperto e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa che cominciava a diventare pesante.