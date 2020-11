Isco, l’agente allo scoperto: “Vuole provare un altro campionato”

Solamente pochi giorni fa sembrava aver spento i rumors di mercato, adesso, invece, il padre e agente di Isco riaccende ogni discorso con dichiarazioni davvero importanti sul futuro di suo figlio e assistito. Il fantasista del Real Madrid, accostato soprattutto ad Everton e Juventus, potrebbe lasciare la Spagna.

La conferma è arrivata, appunto, dal procuratore del giocatore madrileno ai microfoni di Cadena Ser come riporta anche AS.

Isco: addio Real

Poche parole ma significative: Isco potrebbe lasciare il Real Madrid nella prossima finestra di mercato. “Al momento devo dire che non abbiamo offerte”, ha precisato l’agente del calciatore blancos. “Ma posso dire che lui vuole provare un nuovo campionato”. Il classe 1992, dunque, sembra ora molto più lontano da Madrid nonostante poche ore fa Zidane avesse chiarito come conta fortemente su di lui.

Everton e Juventus osservano interessate ma non è detto che non possano esserci altre big pronte e dire la loro e assicurarsi uno dei migliori talenti in circolazione in Europa.