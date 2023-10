Isco shock: “Sono stato in analisi per le ingiustizie subite al Real”

Intervistato da Canal Sur Radio per la trasmissione 'El Pelotazo', Isco ha parlato di tutto, dalla scelta di dire addio ai Blancos a quella di accettare la proposta del Betis, passando anche per un momento personale molto delicato: "Sono rimasto tanti anni a Madrid e sono stato bene. I primi cinque-sei sono stati belli, ho vinto tanto e giocato con fuoriclasse assoluti. Però ci sono stati anche momenti difficili. Ho subito cose che un giorno racconterò. Alcuni allenatori non mi hanno mai preso in considerazione per questioni di principio. Mi dicevano che non avrei mai giocato anche se avessi fatto magie in allenamento. In quei momenti mi è mancata forza mentale. Invece di dare ancora di più, finivo per crollare. A forza di sentire cose non vere sul mio conto mi sono dovuto affidare all’aiuto di un terapista, oltre che a quello di mia moglie e della mia famiglia. Alla fine ho deciso di andare via dal Real perché non avvertivo più la fiducia necessaria. Non si lascia a cuor leggero il club più importante del mondo, ma era inevitabile".