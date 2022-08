Isco, tutto per il Siviglia: taglio di 10 milioni allo stipendio

Nuova avventura per il fantasista.

Isco è un nuovo giocatore del Siviglia che ha annunciato nelle scorse ore di aver raggiunto un accordo di massima con il calciatore spagniolo.

Il fantasista, svincolato dopo la parentesi al Real Madrid, è pronto ad iniziare una nuova avventura ed è disposto a tutto pur di fare bene con la nuova maglia. Infatti, come rivela AS, l'ex Blancos per sposare il progetto degli andalusi ha tagliato, e di molto, il proprio stipendio che riceveva in quel di Madrid.

Da quanto si apprende, infatti, in Andalusia Isco andrà a guadagnare un milione netto a stagione, per due anni, ovvero dieci milioni in meno di quello che avrebbe guadagnato con un contratto stile Real.

Il media iberico sottolinea però come con i bonus inseriti nel contratto, il fantasista potrà in qualche modo compensare tale taglio importante arrivando anche a 5 milioni all'anno tra obiettivi di squadra e gol personali. Staremo a vedere come andrà la stagione del calciatore...