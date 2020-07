Istanbul Basaksehir campione di Turchia per la prima volta grazie a tanti ex ‘italiani’…

Prima volta per l’Istanbul Basaksehir che si laurea campione di Turchia e festeggia il titolo con 90′ d’anticipo. Un successo incredibile per una squadra “giovane” nata solamente nel 1990. Grazie a qualche passo falso di troppo delle rivali storiche turche come il Galatasaray, ecco che la formazione allenata dall’ex Inter Okan Buruk si è imposta vincendo il torneo.

Istanbul Basaksehir: vittoria grazie agli… ‘italiani’

Un successo che porta la firma di tanti, anzi tantissimi, calciatori che hanno avuto modo di conoscere molto bene anche la Serie A. Da Robinho, storico attaccante ex Milan, passando per il centrocampista Inler, bandiera del Napoli. Ma anche l’ex Juventus Elia e Skrtel, solo l’ultimo, e di passaggio, ad aver avuto contatti col campionato nostrano passando un breve periodo all’Atalanta.

Complice ill ko interno per 4-3 del Trabzonspor contro il Konyaspor, l’Istanbul Basaksehir ha festeggiato ancor prima di concludere il proprio incontro contro il Kayserispor, finito per giunta con una ventina di minuti di ritardo rispetto alle altre gare a causa di un guasto all’impianto elettrico. Tra gli altri protaognisti della squadra anche Danijel Aleksic, in campo per un paio di minuti col Genoa nel 2009/10, e ovviamente l’allenatore: Okan Buruk, che aveva giocato con l’Inter sotto la guida di Hector Cuper.

