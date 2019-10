Istanbul Basaksehir, saluto militare dopo il trionfo. Anche Robinho partecipa

Torna ancora una volta in campo il discusso saluto militare in favore delle forze armate turche di Erdogan. Questa volta il gesto arriva direttamente dal club considerato del capo di stato, l’Istanbul Basaksehir. Dopo il successo per 1-0 nella sfida di Europa League contro gli austriaci del Wolfsberger ecco i calciatori, tra cui anche il brasiliano Robinho, esibirsi in una sorta di tributo alle truppe turche al fronte.

L’ennesimo festeggiamento, già visto anche in Nazionale, torna alla fine della gara dell’Istanbul Basaksehir con i giocatori che hanno esultato davanti alla folla di tifosi e fotografi. Protagonisti dello scatto, tra l’altro pubblicato e diffuso dalla stessa società sui canali social, Edin Visca, capitano della squadra, Irfan Kahveci, autore del gol della vittoria nella serata di ieri, Azubuike Okechukwu e Robinho, ex calciatore anche di Real Madrid, Santos e conosciuto in Italia per l’esperienza al Milan.