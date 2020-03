Iturbe, nostalgia di Verona: “Lascio la porta aperta per un mio ritorno…”

L’emergenza Coronavirus sta ormai riguardando tutto il mondo, con importanti ripercussioni anche sul calcio. Della delicata situazione, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato l’attaccante Juan Iturbe, attualmente in forza al Pachuca e noto in Italia per aver indossato le maglie di Verona, Roma e Torino.

CORONAVIRUS – “In Messico è ancora tutto aperto, la gente continua ad andare a lavorare. Noi invece ci alleniamo da soli: è un po’ noioso, ma dobbiamo farlo. Verona? Alla mia compagna dico sempre che è una città unica. Un ritorno agli scaligeri? Lascio la porta aperta…”.

INTER, L’ATTACCO DI GODIN: “CORONAVIRUS? IN ITALIA MANCATA LA PREVENZIONE”