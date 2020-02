Ivanovic è sicuro: “Hazard tra i migliori e presto dimostrerà il suo valore al Real Madrid”

Sono stati compagni al Chelsea e si conoscono molto bene, Branislav Ivanović e Eden Hazard adesso vivono momenti diversi in campionati ben differenti. Parlando a Marca il difensore dello Zenit San Pietroburgo ha voluto dire la sua sull’ex compagno di squadra, passato al Real Madrid dove ancora non sta avendo troppa fortuna.

TRA I MIGLIORI – “Se Hazard farà bene al Real Madrid? Credo che non stia bene fisicamente. È stato infortunato un paio di volte, ma tutti sanno che Hazard è uno dei migliori giocatori e sono sicuro lo dimostrerà. Per me è uno dei migliori in assoluto e gioca in una qualità eccellente. Gli auguro molti successi e tanta fortuna. Senza infortuni sarebbe stato più facile ambientarsi, anche perché il Real Madrid è la squadra più grande del mondo e la pressione che si ha lì è diversa da quella del Premier, ma penso che Hazard sia in grado di affrontare tutto questo”.

FORTUNATO – E sulle doti del belga, Ivanovic scherza: “Mi è sempre piaciuto guardare Hazard giocare contro altre difese. Sono stato fortunato a non giocare contro di lui molto a lungo. Ha fatto volare il Chelsea e spero si riprenda per fare lo stesso col Real Madrid”.