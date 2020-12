Ivanovic incensa Lampard: “Può diventare un grande ct dell’Inghilterra”

Lo ha avuto come compagno di squadra e come rivale e adesso lo osserva, seppur a distanza, come allenatore. Branislav Ivanovic, ex storico difensore del Chelsea, ammira Frank Lampard e ne loda le doti da leader e lo esalta anche per il futuro.

Dopo aver allenato il Derby County ed aver avuto la chance al Chelsea dove sta facendo bene, il prossimo step potrebbe essere quello… della Nazionale inglese.

Ivanovic: “Lampard perfetto per essere ct”

Parlando al Daily Mail, l’ex difensore del Chelsea, ora al West Bromwich, loda le qualità da mister di Lampard e lo incensa anche in vista futura. “Quando Frank ha deciso di diventare un manager, tutti quelli che lo conoscono sapevano che sarebbe stato un successo”, ha spiegato Ivanovic. “Non solo è la persona giusta al posto giusto per il Chelsea ma potrebbe esserlo anche per il suo Paese. Io spero rimanga al Chelsea per tutta la vita ma sono sicuro che può fare la diffenreza anche come ct della Nazionale inglese”.

E il motivo è presto detto: “Conosce il calcio e ha grandi idee. Guardo le sue interviste e si vede che capisce il gioco, le cose che deve fare e come dare convinzione al gruppo. È un lavoro enorme capire il calcio e far giocare la squadra e lavorare come vuoi tu. Ha un buon gruppo di persone intorno a lui per aiutarlo. Sarà un successo, ovunque andrà”.