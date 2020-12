Jack Grealish e i calzettoni abbassati: “Una volta feci la lavatrice e si restrinsero. La stagione andò bene e ora…”

Cosa si nasconde dietro il curioso “outfit” dei calzettoni bassi di Jack Grealish? A spiegarlo è stato lo stesso calciatore dell’Aston Villa e della Nazionale inglese ai microfoni Birmingham Live. Il talento classe 1995 è senza dubbio tra i migliori calciatori della Premier League e il suo segreto si basa su… una lavatrice andata male.

Grealish e quel lavaggio “restringente”

“In tanti hanno accostato i miei calzettoni abbassati o semplicemente più corti del normale allo stile di George Best”, ha esordito Jack Grealish. “Ma onestamente non è lui il motivo per cui li indosso così. A dire la verità tutto è iniziato un anno fa. Una volta feci un lavaggio e quando le cose si asciugarono i calzettoni si erano ristretti. Ovviamente i calzettoni dovrebbero stare sopra ai polpacci però quella stagione ho fatto davvero tanto bene giocando così e allora decisi di non cambiare. È una superstizione che ho deciso di fare per tutta la vita e continuerò così. Alcuni arbitri hanno provato a dirmi che è pericoloso, ma io rimarrò così”.