Jack Grealish, la ‘rabbia’ verso i compagni per… averlo spettinato

Ha conquistato la finale di Carabao Cup battendo il Leicester. L’Aston Villa sogna in grande ed è pronta ad affrontare il Manchester City nella partita decisiva. Intanto, uno dei suoi giocatori migliori, Jack Grealish, è stato pratogonista anche fuori dal campo.

Dall’entusiasmo per la vittoria e la finalissima conquistata, alla rabbia per… l’acconciatura rovinata.

CHE SGUARDO! – Durante l’intervista a caldo per i media inglesi, Grealish è stato disturbato da qualche compagno che passando dietro di lui lo ha spettinato. Un gesto simpatico e di complicità per farsi una risata, ma lo sguardo del calciatore interessato non è parso così felice. Come mostrano le immagini che stanno facendo il giro del web, l’espressione di Grealish si trasforma. Guai a toccare i i cappelli al classe 1995…