Jakic, promessa mantenuta: eliminare il Barcellona in Europa “per”… Modric

Il curioso retroscena relativo al successo dell'Eintracht Francoforte sul Barcellona in Europa League

Colpo di scena al Camp Nou giovedì sera. E non solo per i tanti tifosi dell'Eintracht Francoforte presenti allo stadio. Ma soprattutto per l'esito della gara col Barcellona che ha visto i tedeschi far fuori dall'Europa League i blaugrana. Un risultato importantissimo e che permette a Kristijan Jakic, calciatore della formazione di Bundesliga, di mantenere una particolare promessa fatta a... Luka Modric.