James Rodriguez, addio al Real Madrid: è battaglia in Premier League per il colombiano

James Rodriguez ancora protagonista del mercato. Il colombiano del Real Madrid, trattenuto in estate dopo essere stato vicinissimo al Napoli, è ancora al centro dei rumors che lo vorrebbero lontanto dalla capitale spagnola.

Stando a quanto riporta AS, che cita il Daily Mail, sarebbe lotta a due per portare in Premier League il calciatore. Arsenal ed Everton sono in battaglia per James Rodiguez la cui valutazione fatta dal Real Madrid si aggira attorno ai 34 milioni di sterline. Arteta e Ancelotti sono letteralmente pazzi del colombiano e potrebbero provare a chiudere l’affare in questa sessione di mercato. Chiuso in blancos da Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Isco e Federico Valverde, il trequartista potrebbe decidere di spingere per la cessione.