James Rodriguez, dal Qatar al Brasile: è il sogno del Botafogo

Potrebbero esserci novità per il futuro di James Rodriguez. Il colombiano, può lasciare l'Al Rayyan, formazione del Qatar nella quale gioca dallo scorso settembre. Ambiente e tanti altri piccoli dettagli hanno fatto capire all'ex Bayern Monaco e Real Madrid di dover cercare un'altra avventura che possa fare al caso suo. In tal senso, sono da leggere i rumors che lo vorrebbero pronto al passaggio in Brasile.