James Rodriguez, il medico della Nazionale: “Il suo problema è nella testa, non come CR7…”

Stanno facendo il giro del web alcune importanti dichiarazioni del dottor Hector Fabio Cruz su James Rodriguez, con cui ha avuto a che fare nella Nazionale colombiana, secondo il quale il problema principale del fantasista del Real Madrid (nonché sogno perpetuo del Napoli) non è di certo nelle gambe, ma nella testa. “Quel ragazzo non comprende bene quali siano le sue priorità – ha detto a Futbolred il medico, che vanta una lunga e importante esperienza nella medicina dello sport -. Invece di lavorare per presentarsi pronto alla nuova stagione, preferisce preoccuparsi delle sopracciglia e del taglio di capelli”. Non come Cristiano Ronaldo: “Il portoghese ha preso una settimana di vacanza in estate, sullo yacht insieme alla sua famiglia nelle isole greche, poi però è tornato subito ad allenarsi in vista della nuova stagione. È il ragazzo più professionale che io conosca”.

E ancora, rincarando la dose: “Un calciatore che percepisce 7.5 milioni di euro all’anno non può sottovalutare la preparazione estiva. Le grandi squadre come il Real Madrid acquistano giocatori che sono pronti e maturi, professionalmente parlando, invece James trascorre vari mesi in ferie, come mai? Deve allenarsi tutti i giorni, altrimenti perderà la stagione. Per correggersi deve cambiare la propria mentalità, l’atteggiamento: se prosegue così, può far bene una o due partite, ma alla terza non riuscirebbe a rendere al meglio”.