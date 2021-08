James Rodriguez, l’attacco di Asprilla: “Gioca una gara e ne salta due…”

L'ex giocatore punzecchia il fantasista dell'Everton che risponde

Mai banale e sempre sopra le righe, anche quando si tratta di parlare dei suoi connazionali. Faustino Asprilla , leggenda del calcio colombiano, con un passato noto anche in Italia, non le manda a dire a James Rodriguez , il cui futuro sembra essere lontano dall' Everton anche dopo le sue recenti dichiarazioni che non sono passate certo inosservate...

CRITICHE - Commentando nei giorni scorsi la situazione del trequartista ai microfoni di Radio Blu e successivamente di ESPN, Asprilla ha detto: "Credo che a James restino almeno tre o quattro anni ancora ad un buon livello, ma credo debba iniziare a parlare di meno. Si sentono sue dichiarazioni ogni giorno". E ancora: "Qualsiasi club interessato a lui si pone prima il problema di analizzare il giocatore e vede che gioca una partita ma poi si fa male e salta le altre due. Il suo procuratore parla di destinazioni da sogno ma il problema però è: 'chi lo vuole?' La questione sta tutta qui. James potrà anche essere un mago in campo, ma non lo vuole nessuno".

RISPOSTA - Come riportato da Semana, non si è fatta attendere la risposta di James Rodriguez che, però, non ha fatto alcun riferimento specifico alle parole di Asprilla: "Penso che le persone e i media debbano proteggerti dalle critiche invece di portarle fuori e farti la guerra. Però sono abituato a tutto questo". Poi spiegando le sue affermazioni: "Mi era stata fatta solo una domanda su chi sarebbe stato l'avversario dell'Everton quella settimana e non lo ricordavo. La stampa tira sempre fuori tutto ciò che è brutto, tutti hanno visto che era una chiacchierata tranquilla, tirano sempre fuori ciò che è male e vedono solo ciò che vogliono vedere".