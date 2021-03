James Rodriguez: “L’Everton può diventare come il Real Madrid e il Bayern Monaco”

Interessante intervista rilasciata al sito ufficiale del club, da parte del fantasista colombiano dell’Everton James Rodriguez. Il classe 1991, arrivato dal Real Madrid, ha parlato del suo impatto con la società inglese ma anche delle ambizioni personali e della squadra.

James Rodriguez: “Everton può arriva al livello di Real e Bayern”

“Ho sempre desiderato giocare per grandi club in Europa. E sono grato per aver giocato in due dei più grandi club del mondo (Real Madrid e Bayern Monaco ndr)”, ha detto James Rodriguez. “Molte delle mie speranze e dei miei sogni si sono avverate, ma quando questo accade, vuoi ottenere di più. Vado avanti passo dopo passo e spero di raggiungere un livello ancora maggiore. Se l’Everton può raggiungere il livello di Real Madrid e Bayern Monaco? Sì, perché no? Prima di tutto, dobbiamo essere nel gruppo di testa del campionato e lottare. Le due partite precedenti non sono andate come avremmo voluto, ma questa è la Premier League. Qui ogni partita è come una finale, come una battaglia”.

TUTTO PRONTO PER IL NUOVO STADIO DELL’EVERTON

Ancora sulla sua esperienza all’Everton: “Sono moderatamente contento di come sta andando. Posso fare ancora meglio ma quando sto bene sto aiutando la squadra. Ho trovato un buon club, un ottimo staff e allenatore che mi conoscono bene. Col mister mi trovo bene e ho un rapporto speciale, come tra padre e figlio. Tutto è più semplice e diretto così”, ha concluso James Rodriguez anche sul suo feeling con Ancelotti.