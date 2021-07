James Rodriguez: “Mi manca solo giocare in Italia. Vediamo cosa accadrà…”

Il colombiano non si sbilancia sul suo futuro ma apre al possibile approdo in Italia

Futuro incerto per James Rodriguez che dopo essere arrivato all' Everton in gran parte per merito di Carlo Ancelotti, si ritrova senza il suo mister "preferito", tornato al Real Madrid. Il colombiano, sotto la guida di Rafa Benitez, neo allenatore del club inglese, si sta impegnando al massimo ma non sembra essere nei piani del club.

FUTURO - "In che campionato vorrei giocare? Vorrei giocare dove mi vogliono. Ho già giocato in tutti i campionati, mi manca l'Italia. La Serie A sarebbe una buona opzione. Non so se succederà in futuro ma sicuramente mi piacerebbe. Ho giocato in Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Inghilterra... e mi manca l'Italia. Sarebbe record, non so quanti giocatori lo hanno fatto, penso pochi ma ripeto non so se accadrà in futuro. Io mi allena bene, sto cercando di dare il meglio e basta. Nel calcio non si sa mai cosa accadrà", ha concluso James Rodriguez.