James Rodriguez rinato all’Everton ma il ct della Colombia si prende i meriti: “Gioca nella posizione che ha con la Nazionale…”

Momento assolutamente fantastico per James Rodriguez che dopo i mesi infelici al Real Madrid è decisamente rinato all’Everton grazie “alla cura” Ancelotti. Ma è proprio a proposito di questo exploit del colombiano che il ct della Nazionale si prende in meriti. Non lo dice apertamente ma evidentemente la mossa tattica del mister italiano non è, per Carlos Queiroz, una novità.

James Rodriguez: la posizione con la Colombia

Come riporta El Tiempo, il ct della Colombia non è affatto rimasto stupito dalla posizione di James Rodriguez all’Everton e dalla scelta di Ancelotti di schierarlo in una zona di galleggiamento tra centrocampo e attacco ma spostato verso la zona destra offensiva, anzi. Per Carlos Queiroz il merito è… suo: “È il disegno tattico che stiamo sviluppando per la Copa América, conoscendo bene la squadra e il suo calcio”, ha detto il ct della Nazionale colombiana. “All’Everton è impiegato nella posizione in cui gioca con noi da tempo“.