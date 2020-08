James Rodriguez si sfoga: “Voglio giocare, così è frustrante. Mi piace la Premier League ma anche la Serie A…”

“Voglio giocare”. Questo l’appello che sa tanto di sfogo da parte di James Rodriguez. Il calciatore colombiano del Real Madrid sa di non avere grosse possibilità di tornare a certi livelli rimanendo con la camiseta blanca. Il trequartista non è considerato centrale nel progetto madrileno di Zidane e per questo chiede la cessione. Parlando nel corso di in un’intervista con Daniel Habif, influencer messicano, il classe 1991 ha ammesso di vivere una situazione decisamente frustrante.

James Rodriguez: “Non giocare è frustrante. Su Premier League e Serie A…”

Il centrocampista colombiano non ha fatto giri di parole sulla sua situazione: “Voglio andare dove posso giocare, dove sarò felice e dove tutti mi ameranno”, ha commentato James Rodriguez. “È frustrante non giocare, so di avere la condizione per scendere in campo sempre, ma gli altri non posso farlo, quindi è frustrante”. E sulle sue possibili future destinazioni: “Dove potrei giocare? Non lo so. Potrebbe essere Italia, Spagna, Inghilterra. Non conosco la risposta. Ho giocato in diversi buoni campionati, ma la Serie A e la Premier League ancora mi mancano. Sarebbe bello andare in Inghilterra, perché è il campionato migliore. Quest’anno volevo trasferirmi in un altro club, ma il Real Madrid non mi ha lasciato andare”. “Volevo andare dove avrei potuto giocare. Il mio desiderio era che i tifosi del Real Madrid conservassero il ricordo della mia prima fase in questo club, non certo il ricordo di questa situazione”.

