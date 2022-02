Jamie Redknapp stronca Tuchel: “Cambio Kepa-Mendy per rigori? Una stupidaggine”

Il commento sul cambio portiere in casa Chelsea per la lotteria dei rigori che ha deciso la Carabao Cup

Jamie Redknapp non le manda a dire al Chelsea e in questo caso al tecnico Thomas Tuchel per il cambio tra i pali tra Kepa e Mendy andato in scena a margine della serie dei calci di rigore che hanno poi deciso la finale di Carabao Cup. I Blues sono stati sconfitti dal Liverpool dopo 22 penalty e, ironia della sorte, ha fallire la conclusione decisiva è stato proprio il giovane portiere entrato per provare a pararne alcuni.