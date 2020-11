Jardim la spara grossa: “Gli allenatori di Bayern e Psg non hanno un curriculum migliore del mio”

Senza una panchina da quando ha lasciato il Monaco, il 28 dicembre dello scorso anno, il tecnico Leonardo Jardim ha rivelato, in un’intervista a So Foot , di aver rifiutato una proposta del Flamengo (succedendo a Jorge Jesus) e afferma di non sentirsi inferiore ai più importanti allenatori europei. “Non cambierò la mia personalità e la mia filosofia di calcio solo per farmi contattare dai grandi club europei. Continuerò ad essere Leonardo Jardim. Non sono “Special One”, “Two” o “Three”. Sono normale. Quello che mi motiva è il lavoro sul campo, non voglio fare il commentatore tv. Se guardiamo gli allenatori del Bayern Monaco e del Paris Saint-Germain (Flick e Tuchel ndr.) loro non hanno curriculum migliore del mio, addirittura Flick era un assistente. Ci sono solo quattro o cinque migliori allenatori in Europa, quelli che hanno vinto Champions League e titoli nei vari paesi in cui sono stati. Il resto sono colpi nel buio” fa notare il portoghese. Jardim ha vinto un titolo francese con il Monaco nella stagione 2016/17.