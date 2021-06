Jefferson Lerma squalificato 6 turni per morso ad avversario, il club lo difende: “Nessuna prova”

Dopo la conferma della sentenza, il Bournemouth si è schierato col suo giocatore

A seguito di quell'accusa, il centrocampista del Bournemouth era stato squalificato dalla Football Association per 6 turni, oltre ad essere condannato a pagare una multa da 40mila sterline . Nelle scorse ore, la Commissione Indipendente della FA ha confermato la sanzione per condotta violenta ai danni di Lerma che, da sempre, aveva sempre respinto ogni tipo di accusa.

Appresa la notizia, anche il Bournemouth ha deciso di dare la sua versione dei fatti e di schierarsi apertamente col suo tesserato. Sui social, il club inglese si è dichiarato "deluso e sorpreso" dalla decisione della FA mentre sul comunicato apparso sul sito è possibile capire meglio la posizione della società: "Il video dell’incidente, secondo la commissione, non era ‘conclusivo’. E in più non c’è alcuna evidenza di segni di morsi e Josh Windass - descritto come un testimone inattendibile che ha dato l’impressione ‘semplicemente di non essere interessato’ - non ha ricevuto alcun trattamento medico", si legge nella nota.