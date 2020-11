Jerome Boateng: “Nessun rinnovo col Bayern Monaco? Sorpreso non mi abbiano chiamato”

Dopo l’ultimatum e, forse, la rottura definitiva con David Alaba, al Bayern Monaco sono pronti a fare una nuova “vittima”. Si tratta del difensore Jerome Boateng che, dalle recenti indiscrezioni di mercato, non riceverà alcuna proposta per prolungare il proprio rapporto con i campioni di Germania. Proprio il tedesco ha voluto commentare quanto stia accadendo tra le parti in questo momento.

Boateng: “Sorpreso che nessuno mi abbia chiamato”

Intervenuto ai microfoni di Süddeutsche Zeitung, Boateng ha detto la sua sul mancato dialogo col Bayern Monaco a proposito della volontà del club di non rinnovargli in contratto. “Onestamente sono sorpreso”, ha spiegato il centrale tedesco. “Nessuno mi ha detto nulla, nessuno mi ha chiamato per darmi alcun tipo di comunicazione a riguardo. Non avevo idea di questa cosa. Ho sempre avuto l’impressione che il tecnico e in generale la squadra mi apprezzino”.

Sul difensore sono già attive diverse top squadre d’Europa tra cui Arsenal, Tottenham e Chelsea anche se non si escludono piste differenti.