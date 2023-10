Jerome Boateng sul futuro: “Molti resteranno sorpresi, giocherò all’estero”

Al centro di numerose voci di mercato sul proprio conto, è tornato a parlare Jerome Boateng, attualmente svincolato dopo il periodo al Bayern Monaco . Nelle scorse ore, si era parlato proprio di un suo ritorno a Monaco di Baviera da parametro zero, ma tutto ciò è poi stato smentito da più parti. Intervistato dal quotidiano tedesco "Bild", il difensore ha chiarito ancora una volta qual è il suo obiettivo, ovvero rimettersi in gioco.

Boateng: "Futuro? Sorprenderò tutti con la mia scelta, giocherò all'estero"

Una grande voglia di tornare a giocare a calcio quella che emerge dalle sue parole. Jerome Boateng infatti, spiega la sua situazione attuale: "Sono pronto per nuove sfide – spiega alla Bild –, sono in ottima forma e non sono vicino alla fine della mia carriera. Sento un’energia incredibile ogni giorno e voglio dimostrarlo a tutti ancora una volta. Il mio futuro è all’estero - ha dichiarato Jerome Boateng. Poi, conclude l'ex Bayern Monaco: "Molte persone resteranno sorprese: tornerò. Posso solo promettere a un nuovo club che li aiuterò a raggiungere i loro obiettivi con la mia professionalità e la mia energia“. Futuro in Italia per il difensore? Nelle prossime settimane la verità.