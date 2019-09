Jesé allo Sporting Lisbona grazie a…Cristiano Ronaldo

“Ho un caro amico che si chiama Cristiano Ronaldo”, inizia così la spiegazione sulla sua scelta di andare allo Sporting Lisbona.

Jesé Rodriguez è diventato un nuovo calciatore del club portoghese, la stessa società che ha lanciato nel grande palcoscenico il cinque volte Pallone d’Oro attualmente alla Juventus. Il classe ’93 ha parlato attraverso i canali ufficiali del club e sui profili social affermando l’importanza che ha avuto la stessa bianconera nella sua decisione di passare allo Sporting.

SCELTA – “Ho un caro amico che si chiama Cristiano Ronaldo. Mi ha detto tante belle cose su questo ambiente che lo ha cresciuto quando era giovane. Sono davvero molto eccitato all’idea di iniziare questa avventura con i miei nuovi compagni. Ho avuto la possibilità di vedere tanti giocatori forti qui e non vedo l’ora di poter giocare e competere per vincere tutto. Con gioia e duro lavoro potremo raggiungere i nostri obiettivi”, ha detto Jesé che ha ribadito: “CR7 mi ha sempre detto che lo Sporting è un club molto importante e che lo è stato davvero tanto per lui”.

Per Jesé, dunque, un’altra occasione dopo le grandi chance al Real Madrid e al Psg, club che ne possiede, ancora, il cartellino.